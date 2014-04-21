Кремль назначил экс-командующего ВМС Украины Березовского заместителем командующего ЧФ РФ

"Согласно документу, заместителем командующего ЧФ стал контр-адмирал Денис Березовский, Черноморское военно-морское училище имени П.С. Нахимова возглавил контр-адмирал Игорь Смоляк, уволен в связи с этим назначением от должности командира 36-й дивизии надводных кораблей Тихоокеанского флота", - сообщают ИТАР-ТАСС.

Березовский был назначен командующим ВМС Украины, но в начале марта он предал украинскую присягу и перешел на сторону сепаратистов.

Он также требовал от руководящего состава перейти на сторону России.

Органами прокуратуры открыты и расследуются уголовные производства относительно измены Украине бывшего командующего ВМС Украины.