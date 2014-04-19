Аваков: Украина - наш общий дом, и мы должны объединиться и защитить его

В частности в сообщении говорится, что «в Украине на протяжении длительного времени мирно сосуществовали различные национальности и религиозные конфессии. И мы не позволим сейчас, в такой сложный период, «посеять» в нашем государстве антисемитизм и ксенофобию».

В Донецке появились антисемитские листовки, а на сепаратистских митингах происходит нагнетание ксенофобской риторики. Поступает также информация и о том, что террористы в Славянске осуществляют погромы ромов.

«Правоохранители делают все, чтобы найти авторов и распространителей материалов которые унижают национальное и человеческое достоинство, а также тех, кто причастен к погромам ромов в Славянске и в дальнейшем привлечь их к ответственности», - говорится в заявлении.

«Хочу предупредить, что разжигание межнациональной розни, преследование людей по этническому или религиозному признаку - серьезное преступление, за которое предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 8 лет», - цитирует пресс-служба министра внутренних дел.

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Руководитель ведомства также обращается к жителям Донецкой области немедленно сообщать в органы внутренних дел информацию об авторах антисемитских листовок или об организаторах нападений на ромов.

«Украина - наш общий дом, и мы должны объединиться и защитить его», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины расследует преступление антисемитского характера в Донецкой области с целью привлечения к ответственности заказчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в связи с распространением в Донецке листовок провокационного антисемитского характера от имени самопровозглашенной «Донецкой народной республики», Служба безопасности Украины расследует эти факты.

Заказчики и исполнители совершили правонарушения, которые наказуемы согласно украинскому и международному законодательству.

Служба безопасности Украины приобщила эти материалы к уголовному производству, начатому по факту посягательств на территориальную целостность Украины и массовых беспорядков в Донецкой области.

Службой безопасности Украины совместно с органами МВД правонарушители вызываться на допросы и доставляться в суд.

СБУ обращает внимание на особую общественную опасность преступлений ксенофобского характера.

Ранее Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил правоохранителям привлечь к ответственности лиц, причастных к распространению антисемитских листовок и нагнетанию ксенофобской риторики.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, комментируя появление в Донецке антисемитских листовок и нагнетание ксенофобской риторики на сепаратистских митингах, Яценюк заявил, что правительство не допустит разжигания межнациональной розни и будет принимать все предусмотренные законом меры для недопущения импорта в Украину антисемитизма и ксенофобии.

По его словам, поступает также информация и о том, что промосковские террористы в Славянске совершают погромы ромов.

«Мы не допустим распространения в Украине черносотенства, горделивого и пренебрежительного отношения к тем, кто исповедует другие религии или имеет другой цвет кожи, - сказал глава правительства. - Идеология и практика погромов, которая экспортируется из одного из соседних государств, в Украине не пройдет».

Яценюк напомнил, что украинцы как политическая нация многое сделали для утверждения в стране межнационального и межконфессионального согласия и не позволят внешним силам и пятой колонне его уничтожить.

Премьер поручил правоохранителям найти авторов и распространителей материалов, унижающих национальное и человеческое достоинство граждан, и привлечь к ответственности как их, так и лиц, причастных к погромам ромов.