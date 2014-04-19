СМИ Славянска сообщают, что сепаратисты препятствуют журналистской деятельности.

Журналисты в Славянске Донецкой области вынуждены приостановить деятельность. Об этом в комментарии пресс - службе НСЖУ рассказал главный редактор газеты «Славянские ведомости», руководитель городской организации Союза Олег Зонтов, передают Новости Донбасса.

По его данным, на улицах города опасно появляться с фотоаппаратом или видеокамерой, а на газетных киосках висят объявления «Местной прессы нет».

По словам Зонтова, в городской отдел милиции на днях ворвались вооруженные люди. В то время там находились журналисты. Один из них напал на Зонтова, а позже - посоветовал "не показываться на глаза".Читайте такжеВ Славянске сепаратисты избивают и грабят ромов - СМИ

Кроме этого, он рассказал, что тогда задержали студента и журналиста Романа Губу. Позже его отпустили. За ним велась слежка.

"С тех пор журналисты Славянская работают в военных условиях - у них забирают технику, заставляют отдавать флешки с материалами. Многие редакторы приняли решение не выходить на этой неделе. Поэтому в киосках висят объявления "Местной прессы нет... Город оказался в информационной блокаде. Сепаратисты агрессивно относятся и к иностранным журналистам . Оператора службы ВВС заставили отдать карту памяти с отснятым материалом. Неизвестно, где находится львовский журналист Сергей Лефтер , которого похитили активисты самообороны", - рассказал Зонтов Новостям Донбасса.

Также он уточнил , что журналист Роман Губа, которого похитили вооруженные люди, но позже отпустили, был вынужден был уехать из Славянска после того, как в ночь с 16 на 17 апреля группа вооруженных людей ворвалась в студенческое общежитие, где он проживал. Читайте такжеСепаратисты в Славянске объявили "охоту" на украиноязычных - СМИ

"Все вещи - технику, документы и деньги были «описаны» и изъяты. Роману оставили сообщение, что забрать вещи он может в СБУ, которое контролируется вооруженными сепаратистами с военной выправкой", - отметил Зонтов.

Как сообщает издание, 12 апреля в Славянске силовики схватили журналиста «Общественного ТВ» Сергея Гришина и экс - журналиста Lenta.ru Илью Азара. Им угрожали и запретили работать в городе. 16 апреля в Славянске неизвестные захватили журналиста фонда «Открытый диалог» , который реализует миссию наблюдения за ситуацией на Востоке Украины Сергея Лефтера. Его местонахождение до сих пор неизвестно.