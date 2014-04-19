Песков: Россия никогда не угрожала выключить газ Украине
04:34, 19 апреля 2014Политика
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На фоне огромного долга Украины Россия, во исполнение действующего контракта, просто перейдет на режим предоплаты - но Россия никогда не угрожала выключить газ Украине.
Песков божится, что Россия никогда не угрожала выключить газ Украине
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Воскресный вечер".
"Товарищи, которые сидят в Киеве, не платят, - отметил он. - Долг растет, газ потребляют. Соответственно, Путин сказал: месяц мы еще ждем, а потом - сколько оплатите, столько и получите".
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По его мнению, это - "совершенно справедливая постановка вопроса, но пока европейцы ее считают несправедливой, поскольку думают, что если Россия перейдет на предоплату, то, дескать, Россия подорвет свои позиции как гаранта энергетической безопасности Европы", что и написано было в письме главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, заключил он.
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