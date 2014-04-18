В Николаеве суд оставил под домашним арестом подозреваемого в попытке захвата ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаева, решение принято в четверг, 17 апреля.

"Суд, рассмотрев ходатайство следователя, согласованного с прокуратурой, применил к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Кроме того, в настоящее время еще одному лицу, участвовавшему в попытке захвата ОГА, сообщено о подозрении ", - сообщил заместитель прокурора Центрального района Николаева Владислав Кулинич.

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Как сообщал УНИАН, прокуратура Николаева в ходе расследования по факту попытки захвата Николаевской областной государственной администрации вечером 7 апреля установила личности 26 человек, причастность трех человек подтверждена.

Следственным отделом Центрального райотдела милиции по факту попытки захвата здания областной государственной администрации начаты уголовные производства по ст. 295 ( призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку ) и ч. 2 ст. 15, ст. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины.

В ночь с 7 на 8 апреля в Николаеве в результате столкновений мeждy «Hapoдным oпoлчeниeм Hикoлaeвa», местной «Caмooбopoной Maйдaнa» и пpopoccийcкими ceпapaтиcтaми под зданием Николаевской ОГА пострадали 15 человек.

Ранее в Николаеве активисты «Майдана» разогнали сепаратистов и разобрали их палаточный городок.