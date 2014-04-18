Вооруженные сепаратисты во второй раз штурмовали телебашню в Краматорске - СБУ
13:25, 18 апреля 2014Политика
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Вооруженные сепаратисты совершили очередную попытку подключить резервную подстанцию для питания Краматорской телебашни, сообщает СБУ.
Вооруженные сепаратисты совершили попытку во второй раз подключить резервную подстанцию для питания Краматорской телебашни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.
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“Ситуация напряженная возле этой башни. На сегодняшний момент вооруженные люди налаживают подключения резервной подстанции, то есть ситуация меняется постоянно”, - сказала Остапенко.
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