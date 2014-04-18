Вооруженные сепаратисты во второй раз штурмовали телебашню в Краматорске - СБУ

Вооруженные сепаратисты совершили попытку во второй раз подключить резервную подстанцию для питания Краматорской телебашни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

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“Ситуация напряженная возле этой башни. На сегодняшний момент вооруженные люди налаживают подключения резервной подстанции, то есть ситуация меняется постоянно”, - сказала Остапенко.