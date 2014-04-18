В Польше страх перед Россией возрос до рекордного за четверть века уровня - опрос

Варшава. 18 апреля. УНИАН. Граждане крупнейшего западного соседа Украины - Польши ощущают наибольшую угрозу для независимости их страны за последние почти 25 лет, и чаще всего опасности ожидают со стороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в начале апреля компанией СBOS.

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47% из около тысячи опрошенных взрослых поляков сказали, что ощущают угрозу для Польши, против 41%, которые имеют противоположное мнение, и 12%, которые вообще не имеют своего мнения по этому вопросу.

"Сейчас ощущение опасности среди поляков самое большое с 1991 года - тогда были зафиксированы близкие к нынешнему уровню 44%", - отмечает СBOS, замечая, что количество граждан Польши, ощущающих угрозу, резко возросло за последние месяцы.

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При этом 80% опрошенных поляков считают, что самая большая опасность может быть со стороны россиян.

СBOS отмечает резкое увеличение количества польских граждан, которые боятся России, на фоне уменьшения тех, кто ощущает угрозу со стороны Германии, которую сейчас боятся лишь 7% опрошенных по сравнению с 88% в 1990 году, когда Польша начала рыночную трансформацию.

Украину боятся лишь 4% опрошенных.

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Почти половина из всех опрошенных видят угрозу, связанную с экономической зависимостью Польши, около трети боятся вооруженной агрессии, и почти 20% считают, что Польское государство может утратить политическую независимость.

Более 80% поляков поддерживают членство Польши в НАТО, и около 65% выступают за увеличение военного присутствия сил Альянса на польской территории.

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Как сообщал УНИАН, в марте Российская Федерация с помощью своих военных захватила и включила в свой состав украинский полуостров Крым, и продолжает действия по дестабилизации ситуации в юго-восточных регионах Украины, где активно поддерживает сепаратистские движения.

Западные государства остро осудили действия России, подчеркивая, что они разрушают международный порядок, и ввели против ряда высокопоставленных россиян и бизнесменов санкции, и пригрозили последующими наказаниями, если россияне не остановятся.