Дипломаты критически оценили результаты женевской встречи

Дипломаты критически оценили результаты встречи и отметили, что “что в «Женевском заявлении» в той, или иной степени нашли отражение почти все ранее озвученные Россией требования, зато, как видно, другие участники встречи не проявили должной настойчивости.”

Они считают, что содержание итогового документа, заявления сторон и некоторые нюансы проведения встречи не добавляют оптимизма.

Накануне консультаций не произошло трехсторонней украинско-американско-европейской встречи для согласования общей позиции на переговорах с представителем страны-агрессора. Короткую встречу министра иностранных дел Украины с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности нельзя считать серьезной подготовительной работой, ведь «глубоко обеспокоеный» ЕС лишь следует в фарватере американской внешней политики и не готов стать движущей силой в решении украинско-российского конфликта.

Факт встречи Дж.Керри и С.Лаврова в формате тет-а-тет с одной стороны свидетельствует рпо «откровенный характер разговора», с другой - ставит под сомнение субъектность нашего государства на международной арене, восстановлению которого способствовал Майдан.

Хотя в целом США и ЕС выступают на стороне нашего государства в украинско-российском конфликте, вполне очевидно, что их интересам отвечает как можно скорейшая деэскалация (заморозка) ситуации, даже за счет важных интересов украинского государства. Именно в этом контексте следует рассматривать положения совместного документа, вместе с отсутствием в нем принципиальных положений.

Так, недоумение вызывает отсутствие в заявлении даже упоминания о необходимости обеспечения территориальной целостности Украины, вывод с территории Украины, включая ее территориальное море, российских военных кораблей, техники и личного состава, немедленного отвода российских войск от границы и отмене Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 марта 2014 года.

То есть, исходя из логики упомянутого документа, Россия оставляет за собой право на полномасштабное военное вторжение в Украину, оккупацию Крыма, а также возможность дальнейшей дестабилизации безопасности и социально-политической ситуации в юго-восточных регионах. Учитывая упомянутое, выглядит весьма проблематичным проведение мер по деэскалации, а тем более - президентских выборов в мае этого года и упомянутого в заявлении конституционного процесса.

В Женевской заявлении не говорится про российскую агрессию против нашего государства в целом, а лишь «ситуацию в Украине», т.е. Россию de jure не признали стороной конфликта. Документ не содержит никаких обязательств России, в то же время он регламентирует действия исключительно украинской стороны.

Странным образом в документе не определяется, что именно незаконные вооруженные формирования, которые действуют при поддержке российских «консультантов» на Востоке Украины, и фактически дестабилизируют ситуацию в нашем государстве, должны быть разоружении. Отсутствуют и конкретные временные рамки такого разоружения, что не может не служить поводом для серьезного беспокойства с точки зрения угрозы для мирных граждан.

Эффективность работы миссии наблюдателей ОБСЕ (с активным участием представителей России) уже выглядит сомнительной, ведь наблюдение будет осуществляться исключительно на территории Украины, очевидно без включения в нее оккупированного Крыма. Учитывая то, что мониторинг не будет распространяться на территории РФ, прилегающей к украинской границы и приднестровский участок границы с Республикой Молдова, где не только сосредоточены ударные силы ВС РФ, но и, как известно, базируются диверсионные группы и «гражданские» провокаторы.

Обязательства в отношении того, что конституционный процесс будет всеобъемлющим, прозрачным и ответственным и будет включать немедленное начало широкому национальному диалогу, который будет учитывать интересы всех регионов и политических кругов Украины, рассматриваем как инструмент дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и постоянного и опасного шантажа со стороны Кремля. Конечной целью такого курса Москвы, очевидно, есть такая форма устройства («федерализация»), которая будет обеспечивать ей полный контроль над субъектами переформатирующегося образования.

Общеизвестно, что Россия может очень произвольно относиться к толкованию положений международных документов в свою пользу, а в данном случае - в пользу сепаратистских сил в Украине.

Подытоживая, не можем не отметить, что в «Женевской заявлении» в той, или иной степени нашли отражение почти все ранее озвученные Россией требования, зато, как видно, другие участники встречи не проявили должной настойчивости.

Ко всему этому следует также добавить, что сам формат заявления свидетельствует о неизменной позиции России относительно непризнания легитимности украинской власти.

Подчеркиваем, что украинская власть должна продолжать постоянно настаивать на том, что российская сторона должна отказаться даже от потенциальной возможности использования Вооруженных Сил РФ на территории Украины и отменить Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 марта 2014 года.

Также отмечаем, что приоритетом украинской дипломатии должно оставаться дальнейшее привлечение усилий международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины, решительного осуждения агрессивных действий Москвы, имеют целью дестабилизацию ситуации в нашем государстве.

Справка:

Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и мировые профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".