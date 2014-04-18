«Регионал» Олейник, выгнанный из сессионного зала ВР, заявляет о нарушении его прав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после того, как покинул сессионный зал парламента.

“Не дают работать народному депутату”, - заявил Олейник.

На вопрос, покинет ли он вообще сейчас здание ВР, Олейник сказал, что пока останется в парламенте.

В то же время Олейник в целом не захотел комментировать эту ситуацию и заявил, что нарушаются права народного депутата.

“Я не хотел, чтобы сегодня из-за меня группа депутатов сорвала заседание Верховной Рады”, - сказал Олейник.

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Кроме того, Олейник отказался отвечать на вопрос, где он находился последнее время.

В свою очередь, один из депутатов, которые сопровождали Олейника при выходе из сессионного зала, в частности, депутат от “Свободы” Игорь Мирошниченко, отметил, что Олейник “нарушил права миллионов украинцев, когда вносил те законы, против которых восстала вся страна и высказался весь цивилизованный мир”.

“Люди, которые утверждают диктатуру в Украине, не имеют права ни занимать государственные должности, ни, тем более, называться народным депутатом Украины”, - сказал «свободовец».

На уточняющий вопрос, который именно произошло в сессионном зале, Мирошниченко отметил, что к Олейнику подошла группа «свободовцев» и внефракционный народный депутат Олег Ляшко и попросили его покинуть сессионный зал.

“Впервые в жизни он поступил мудро, потому что встал и вышел. Потому что срывать заседание Верховной Рады абсолютно негоже из-за какого-то там Олейника”, - сказал Мирошниченко.

Кроме того, депутат выразил мнение, что общественность хочет от Олейника, чтобы он написал заявление и сложил свои полномочия, как Вадим Колесниченко.

Также Мирошниченко напомнил о появлении в сессионном зале накануне экс-первого вице-спикера Игоря Калетника и добавил, что вчера депутаты просто не сориентировались, чтобы также требовать от него покинуть сессионный зал.

Как сообщал УНИАН, сегодня ряд парламентариев вынудили «регионала» Владимира Олейника, который сегодня впервые появился после длительного отсутствия, покинуть сессионный зал ВР.

Калетник до вчерашнего дня также несколько месяцев не появлялся в ВР.