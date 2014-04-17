Канивец: Надо ввести санкции к российским банкам причастным к сепаратизму

Об этом заявил руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко, народный депутат Олег Канивец. «Есть свидетельства того, что российские банки напрямую финансируют сепаратистов на Востоке Украины. Генпрокуратурой уже открыто соответствующее уголовное производство в отношении «Сбербанка России». Не могу сказать, что эта новость стала для меня какой-то неожиданностью. Здесь все ожидаемо. Генпрокуратура должна было заинтересоваться деятельностью российских банков намного раньше», - убежден Канивец.

По словам политика, после того, как факты финансирования сепаратизма и терроризма будут доказаны, деятельность этих банков на территории Украины должна быть ограничена. Кроме того, Канивец отмечает, что сейчас украинское правительство должно апеллировать к Западу, чтобы ключевые страны западного мира продемонстрировали солидарность и распространили жесткие финансовые санкции против ключевых банков Кремля.

Вчера свою готовность ввести соответствующие санкции против российских финансовых учреждений озвучила Великобритания. Говоря о мерах против России, британские парламентарии отметили, что будут работать над межгосударственными договоренностями стран ЕС относительно санкций против Российской Федерации. «Разумеется, если санкции введет только одна страна, то желаемого эффекта достичь нам не удастся. Поэтому, безусловно, здесь нужны только совместные действия наших западных партнеров», - отмечает нардеп.

По словам Канивца, Запад и так провинился перед Украиной. «Украденные олигархами украинские деньги все время хранились на счетах именно западных банков, и работали на экономики этих стран. Сейчас Запад наконец начал арест счетов украинских коррупционеров. Относительно российских банков они должны занять не менее жесткую позицию», - убежден Канивец.

Напомним, что генпрокуратура уже заявила, что в деле о финансировании терроризма проводится проверка и прекращено финансирование 14 банков, которые были финансовыми площадками, собственно, сепаратизма. Уже 300 уголовных дел по этим фактам находятся на стадии судебного рассмотрения.