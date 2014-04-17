Над центром Донецка летают два военных истребителя

Об этом сообщает корреспондент УНИАН, ставший очевидцем увиденного.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в здании Донецкого горсовета по-прежнему находятся вооруженные люди в масках, называющие себя активистами организации «Оплот». Сотрудники горсовета, которые находятся на своих рабочих местах, в кабинетах здания горсовета говорят, что «люди в балаклавах и с оружием находятся в здании, они сидят на каждом этаже, они никого не трогают, они сидят на стульчиках на лестничных проемах, между этажами на переходах».