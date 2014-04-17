Путин надеется, что ему не придется использовать войска на территории Украины
Президент РФ Владимир Путин надеется, что ему не придется направить российские войска на территорию Украины.
«Совет федерации России предоставил президенту право использовать Вооруженные силы в Украине. Очень надеюсь на то, что мне не придется воспользоваться этим правом и что политико-дипломатическими средствами нам удастся решить все острые, если не сказать острейшие проблемы сегодняшнего дня в Украине», - сказал он.
Он в очередной раз отметил, что Россия "не присоединяла Крым силой".
"Россия не присоединяла Крым силой, а создала условия с помощью специальных формирований и вооруженных сил для свободного волеизявления людей Крыма и Севастополя", - сказал президент РФ.
Он отметил, что решение о вхождении в состав РФ крымчане приняли сами, а Россия просто откликнулась на "призывы людей". По мнению Путина "иначе и быть не могло".