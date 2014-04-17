Путин надеется, что ему не придется использовать войска на территории Украины

«Совет федерации России предоставил президенту право использовать Вооруженные силы в Украине. Очень надеюсь на то, что мне не придется воспользоваться этим правом и что политико-дипломатическими средствами нам удастся решить все острые, если не сказать острейшие проблемы сегодняшнего дня в Украине», - сказал он.

Он в очередной раз отметил, что Россия "не присоединяла Крым силой".

"Россия не присоединяла Крым силой, а создала условия с помощью специальных формирований и вооруженных сил для свободного волеизявления людей Крыма и Севастополя", - сказал президент РФ.

Он отметил, что решение о вхождении в состав РФ крымчане приняли сами, а Россия просто откликнулась на "призывы людей". По мнению Путина "иначе и быть не могло".