Тысяча луганчан вышла на митинг за единую Украину (фото)

Около тысячи луганских студентов вышли на акцию за мир и единство Украины.

Читайте такжеСенченко: Элиты Луганска и Донецка соревнуются «за право дальше грабить Донбасс»Об этом в Facebook сообщает журналистка Елена Особова.

"А возле захваченного СБУ студентов ждали. Ждали студентов и женщины, которые как огня боятся фотокамер, и казаки в темном углу, и милиция со скорой и с надеждой, что обойдется миром", - пишет она.