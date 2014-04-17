Тысяча луганчан вышла на митинг за единую Украину (фото)
12:13, 17 апреля 2014Политика
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Луганские студенты вышли на митинг за единство Украины.
Луганчане вышли за единую Украину / Reuters
Около тысячи луганских студентов вышли на акцию за мир и единство Украины.
Читайте такжеСенченко: Элиты Луганска и Донецка соревнуются «за право дальше грабить Донбасс»Об этом в Facebook сообщает журналистка Елена Особова.
"А возле захваченного СБУ студентов ждали. Ждали студентов и женщины, которые как огня боятся фотокамер, и казаки в темном углу, и милиция со скорой и с надеждой, что обойдется миром", - пишет она.
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