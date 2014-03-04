Путин отрицает причастность РФ к захвату стратегических объектов в Крыму

13:25, 04 марта 2014
Политика
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвященной событиям в Украине, заявил, что вооруженные люди в камуфляжной форме, взявшие под контроль ряд объектов в Крыму, являются представителями «местных сил самообороны».

Согласно словам Путина, люди на фото - самооборона Крыма / REUTERS

Путин заявил, что в Киеве участников отрядов самообороны, сформированных сторонниками новой власти, готовили инструкторы в Литве и в Польше, обратив внимание на хорошую техническую обеспеченность и организацию таких отрядов. «Почему вы думаете, что в Крыму должно быть хуже?», — сказал российский президент, подчеркнув при этом, что Россия не принимала никакого участия в подготовке отрядов самообороны в Крыму.

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Как пишет Лента.ру, ранее Путин также заявлял, что не видит необходимости ввода российских войск в Крым или другие регионы Украины в текущей ситуации. При этом он, однако, отметил, что «в крайнем случае» такие действия не исключены.

Владимир Путин впервые выступает с публичными комментариями по поводу Украины с момента отстранения президента Виктора Януковича и перехода власти в стране под контроль оппозиции.

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