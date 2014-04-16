Президент ПАСЕ: новую Конституцию Украине нужно принять до президентских выборов

Об этом президент Парламентской ассамблеи Совета Европы заявила в интервью Deutsche Welle.

В частности, на вопрос «Считаете ли вы, что проведение президентских выборов в Украине оказалось сейчас под угрозой срыва?», Брасер ответила:

«Вопрос в том, лежит ли за событиями в Украине определенная стратегия, которая заключается в отсрочке выборов. Сейчас некоторые силы утверждают, что нынешняя власть в Украине нелегитимна. Если Украина проведет выборы и получит общеизбранного президента, тогда никто уже не сможет обвинять власть в нелегитимности. Если же проведение выборов отодвинется, тогда этот аргумент можно будет использовать и дальше».

По мнению президента ПАСЕ, «сейчас важно, чтобы Верховная Рада смогла принять текст новой Конституции. Потому что если она этого не сделает сейчас, то после президентских выборов это будет сделать очень сложно. Украинскому парламенту необходимо принять еще целый ряд законов, которые дали бы "зеленый" свет реформам. Совет Европы и Венецианская комиссия, в частности, готовы всячески этому содействовать. Украине нужна демократическая судебная система и эффективная борьба с коррупцией, без этого не удастся изменить текущую ситуацию. Необходимо сделать украинскую экономику привлекательной для иностранных инвестиций. Если экономическая ситуация будет ухудшаться, тогда люди будут оглядываться на Россию».

Читайте такжеВ Кабмине ожидают проект изменений в Конституцию через две недели - ЯценюкЧитайте такжеОна также отметила, что миссия наблюдателей ПАСЕ за президентскими выборами в Украине насчитывает 50 членов, в нее войдут два докладчика по вопросам Украины. Миссию возглавит швейцарский депутат Андрес Грос. Он очень опытный в этом вопросе политик и принимал участие в 78 наблюдательных миссиях, в том числе и в Украине.

Чрезвычайно важно, чтобы выборы президента в Украине были хорошо организованы, честные и свободные. Тогда можно будет гарантировать выбор легитимного президента государства. Не менее важно, чтобы после выборов сторона, которая терпит поражение должным образом восприняла этот результат. Потому что это также признак зрелой демократии - уметь принимать политическое поражение. По моему мнению, заключение международной миссии наблюдателей относительно результатов выборов - это своего рода знак качества.

Если они признали, что выборы свободны, то это означает, что все могут доверять их результатам. Эти выборы станут очень важным шагом для украинской власти. Но это будет лишь первый шаг среди тех многих, которые она должна будет сделать».