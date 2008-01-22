Кличко хочет «драться» с Черновецким два тура

Лидер фракции своего имени в Киевсовете Виталий КЛИЧКО уверен, что демократическим силам удастся договориться о выдвижении единой кандидатуры на должность Киевского городского председателя на досрочных выборах в столице.

Об этом В.КЛИЧКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.КЛИЧКО подчеркнул, что выборы в Киеве неизбежны.

«Силы, представляющие власть, фактически находятся в оппозиции к киевлянам. 7 из 10 киевлян не поддерживают политику сегодняшней власти. Оппозицию же поддерживают большинство киевлян. И данная политическая ситуация свидетельствует о неизбежности досрочных выборов в 2008 г мэра города и Киевсовета. И никакие кулуарные договоренности, даже подкупленные земельными ресурсами, не позволят избежать досрочных выборов», - сказал В.КЛИЧКО.

Он прогнозирует, что выборы состояться в ближайшее время. «Это зависит от многих ключевых факторов. И я уверен, что эти выборы состояться этой весной», - сказал В.КЛИЧКО.

Он подчеркнул, что отказался в свое время стать народным избранником или быть в правительстве потому, что знает о доверии киевлян к себе и считает себя ответственным за ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась в Киеве. «Я буду баллотироваться на пост главы Киева», - отметил В.КЛИЧКО.

Лидер блока сообщил, что сейчас проводит много консультаций и переговоров с различными политическими силами и, по его словам, у всех есть твердая уверенность, что должен быть единый кандидат от демократических сил.

«Мы все делаем для того, чтоб это удалось. И я уверен, что это удастся», - сказал В.КЛИЧКО.

По его словам, также все поддерживают то, что выборы мэра столицы должны состояться в два тура.

В.КЛИЧКО сообщил, что у него уже есть команда, чтоб управлять городом и в ближайшее время он сможет обнародовать фамилии людей, которые дали согласие на сотрудничество.

«У меня команда существует. Команда людей профессионалов, досконально разбирающихся в каждом направлении киевского хозяйства», - сказал он. При этом В.КЛИЧКО подчеркнул, что отбирал людей в свою команду по двум основным принципам – это моральные качества и их профессиональная компетентность.

«На сегодня я не готов назвать их имена лишь по одной причине – они дали предварительное согласие, твердое согласие на участие в команде. Но на сегодня они работают, как в горадминистрации, в Кабинете Министров, в администрации Президента. В ближайшее время я смогу полностью озвучить мою команду и людей, которые будут возглавлять то или иное направление», - пообещал лидер блока.

В.КЛИЧКО также сообщил, что первым его шагом на посту городского председателя будет полная ревизия деятельности киевской власти за последние 2 года. «И у меня есть твердое убеждение, что все те, незаконные действия власти, незаконные решения о которых много уже дискутировали в СМИ, о них знают в городе, будут однозначно рассмотрены. И если в них будут найдены незаконные действия, они будут отменены», - сказал он. Кроме того, В.КЛИЧКО считает, что все чиновники, причастные к принятию незаконных решений, должны понести ответственность за свои действия.