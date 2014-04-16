В центре Харькова возле офиса "Боротьбы" нашли чемодан с "коктейлями Молотова"

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 15 апреля около 13.30 до Киевского райотдела милиции поступило заявление от харьковчанина о том, что возле одного из домов по улице Сумской в центре города неизвестный держит в руках большой чемодан и пытается спрятать его в подвальное помещение.

Сотрудники милиции прибыли по указанному адресу. На улице правоохранители увидели большой чемодан, в котором обнаружили около 20 бутылок с «коктейлем Молотова».

Читайте такжеХарьковская милиция обыскивает офисы сепаратистовПо данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники милиции обратили внимание, что бутылки с взрывоопасной смесью были обнаружены вблизи офиса одной из пророссийских политических организаций «Боротьба».

«В связи с тем, что взрывоопасные предметы находились прямо возле офиса одной из пророссийских политических партий, сотрудниками милиции было принято решение провести обзор данного помещения. Как только они начали соответствующие меры, в офис ворвался неизвестный человек, который начал предъявлять претензии к правоохранителям и всячески препятствовать их действиям», - говорится в сообщении.

Начальник ГУ МВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев лично пообщался с представителями «Боротьбы», объяснил причины, побудившие работников органов внутренних дел действовать именно таким образом, и доказал абсолютную их законность. После этого работники милиции возобновили осмотр помещения, в офисе были обнаружено образцы полиграфической продукции агитационного содержания.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия с целью установления владельца выявленных опасных предметов, в том числе проверяется причастность представителей политической партии к указанному события.

В Харькове общественное движение «Борьба» поддерживает российских националистов. В частности, движение было одним из организаторов многотысячных митингов "сторонников федерализации", которые завершались нападениями на админздания и избиениями активистов Евромайдана.