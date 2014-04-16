У захватчиков аэродрома в Краматорске есть автоматическое и снайперское оружие - спецназовец

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на территории освобожденного от захватчиков Краматорского аэродрома сказал заместитель командира отряда особого назначения, который не назвал своего имени.

"Во время так называемого штурма наши снайперы наблюдали 6 человек с автоматами АКСУ и одного со снайперской винтовкой", - сказал спецназовец.

Он также продемонстрировал журналистам ручную гранату Ф-1, которую обнаружили на территории аэродрома после его освобождения от захватчиков.

Заместитель командира добавил,что на территории аэродрома также было обнаружено большое количество стреляных гильз от автоматического оружия. Он также добавил, что сейчас перед воротами военного объекта находятся несколько десятков людей.

По словам спецназовца, большая часть из них находятся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они разожгли перед воротами аэродрома большой костер. Оттуда слышна нецензурная брань в сторону военных и журналистов.

В свою очередь командир воинской части, которая расположена на территории аэродрома в Краматорске, Виталий Пилипенко отметил, что люди, которые собрались возле аэродрома ставят "четкий ультиматум": военные или должны перейти на их сторону или должны сложить оружие и уйти.

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"Я предупреждал этих людей, если они попытаются зайти на территорию аэродрома, а это является территория Министерства обороны, территория, которая охраняется, я буду применять оружие в соответствии с уставом внутренней службы Вооруженных сил Украины", - сказал Пилипенко.

Первый заместитель председателя СБУ руководитель Антитеррористического центра Василий Крутов пояснил, что захватчики аэродрома в Краматорске покинули территорию военного объекта самостоятельно, когда увидели, что на аэродром высадились 4 вертолета с украинскими спецназовцами.