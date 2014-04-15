Решение о направлении в Украину миссии ЕС может быть принято в ближайшее время - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании пресс-клуба директор Департамента Евросоюза МИД Украины Всеволод Ченцов.

“Такая инициатива может быть реализована уже в ближайшие месяцы. Если будет принято окончательное решение на следующем заседании совета ЕС, то уже в июне такая помощь может быть реально оказана Украине”, - сказал Ченцов.

Он не сообщил, сколько экспертов могут приехать в составе миссии. “Я не хочу сейчас говорить о количестве экспертов, о других технических возможностях, которые могут привлекаться, но это может быть от нескольких до нескольких сот человек”, - сказал дипломат.

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По словам Ченцова, инициаторами миссии выступили Великобритания, Польша и Швеция.

Речь идет о гражданской миссии, которая будет оказывать содействие в укреплении возможности правовых органов, сектора безопасности. Ченцов отметил, что миссия будет развернута с принципом проведения мониторинга и дачи советов.