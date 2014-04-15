Рада продолжит работу завтра в 10:00
18:44, 15 апреля 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов завершил сегодняшнюю работу парламента.
Рада закончила свою работу
Как передает корреспондент УНИАН, он поблагодарил депутатов за работу.
“Верховная Рада продолжит свою деятельность на следующий день с 10 утра”, - сказал Турчинов.
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Как известно, завтра запланировано проведение закрытого заседания парламента с участием руководителей силовых ведомств.
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