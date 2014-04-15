Рада продолжит работу завтра в 10:00

Как передает корреспондент УНИАН, он поблагодарил депутатов за работу.

“Верховная Рада продолжит свою деятельность на следующий день с 10 утра”, - сказал Турчинов.

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Как известно, завтра запланировано проведение закрытого заседания парламента с участием руководителей силовых ведомств.