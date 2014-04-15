Тягнибок в Раде раскритиковал работу силовых ведомств

«Фракция ВО "Свобода" считает, что повестка дня, которая сейчас предложена к рассмотрению в Раде, не та, что нужна государству, ведущему войну. Поэтому мы настаиваем на немедленном проведении закрытого заседания парламента. Если нет возможности пригласить в Верховную Раду руководителей силового блока - надо пригласить их заместителей. Нам необходимо выяснить, какая ситуация, как проводить антитеррористическую операцию. Рассматривать такую повестку дня, которая была предложена, значит протирать штаны», - заявил Тягнибок.

Лидер «Свободы» подчеркнул, что необходимо прояснить, как в нынешних условиях работают сотрудники Министерства внутренних дел и как они задействуют новобранцев, сообщает ТСН.

«Где Национальная гвардия? Зачем мы ее создавали, для чего предоставляли семь миллиардов гривен на Вооруженные Силы? Мы должны увидеть конкретные действия и шаги - это задача парламента. Непонятно, для чего СНБО принял решение о закрытии границы с Россией. Почему она до сих пор не закрыта? Для чего СНБО принял решение о прекращении трансляции российских каналов, которые сеют ложь? Почему эти каналы и дальше транслируют? Уже и так понятно, что Путин пытается сорвать выборы, но мы просто до тех выборов можем не дожить! У них в планах оккупировать Киев, который уже надо готовить к обороне. Всем главам администраций надо дать указания по организации блокпостов: пусть поднимают народ и мобилизуют граждан. Если власть сейчас этого не сделает - грош ей цена!», -заявил Тягнибок.

Кроме этого, лидер «Свободы» напомнил о необходимости принятия закона о люстрации и регистрации законопроекта об оружии.

«Требуем немедленного принятия закона о люстрации. Думаете, без этого закона удастся сохранить Украину? Когда будет зарегистрирован законопроект о гражданском оружии и боеприпасах? Почему мирный народ не может вооружиться и иметь возможность защищать себя, если власть не способна этого сделать? Конкретные и решительные действия - этого сейчас требует от нас украинский народ!», - призвал Тягнибок.