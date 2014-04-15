Под ВР проходит митинг: активисты требуют не допустить сепаратизма в Одесской области
10:02, 15 апреля 2014Политика
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Возле центрального входа в здание парламента выстроились представители Самообороны Майдана.
Под Радой опять митингуют / 0629.com.ua
Возле Верховной Рады проходит акция с требованием не допустить сепаратизма в Одесской области.
Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 50 человек.
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Возле центрального входа в здание парламента выстроились представители Самообороны Майдана.
Также напротив парламента стоит ряд автомобилей, которые в рамках этой акции периодически одновременно сигналят.
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