Под ВР проходит митинг: активисты требуют не допустить сепаратизма в Одесской области

Возле Верховной Рады проходит акция с требованием не допустить сепаратизма в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 50 человек.

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Возле центрального входа в здание парламента выстроились представители Самообороны Майдана.

Также напротив парламента стоит ряд автомобилей, которые в рамках этой акции периодически одновременно сигналят.