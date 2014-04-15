СМИ: К Славянску движутся танки. К Краматорску - БТРы
Танки и тяжелая военная техника украинских военных частей движется по направлению к городу Славянск в Донецкой области.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил командир сепаратистов Вячеслав Пономарев.
По его словам, в направлении города движутся танки и что он не хочет крови, а настроен на конструктивные переговоры.
"С разных сторон приходят сообщения о технике ... Главное - мы не хотим проливать кровь, мы настроены на переговоры", - сказал он.
Пономарев сообщил, что возобновлена работа правоохранительных органов города. По его словам, работу в милиции было восстановлено после переговоров, в которых удалось договориться о совместном патрулировании улиц города.
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На окраине Краматорска Донецкой области, городской совет которого занят сепаратистами и российскими диверсантами, была замечена украинская военная техника, в том числе БТРы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.
«Это парк около завода, который делает кондиционеры. Дело в том, что там в город приходит трасса с Днепропетровска. Дорога там плохая, мы ей редко пользуемся, но БТРы, видимо, по ней проходят», — пояснили агентству местные жители.