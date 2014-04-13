Сценарий присоединения восточных регионов Украины к РФ на данном этапе маловероятен - эксперт

"Начиная с 11 апреля, в восточных регионах Украины антиукраинскими силами по инициативе и поддержке России реализовывается сценарий, который был ранее запланирован на 8 апреля, однако тогда был сорван усилиями украинских «силовиков», - написал на своей странице в Facebook руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Он рассказал о сценарии России.

В частности, РФ планирует захватить как можно большее количество зданий органов местной власти и силовых ведомств, военных объектов. За счет захваченного оружия вооружить как можно большее количество симпатизирующего экстремистам населения и максимально дестабилизировать обстановку в регионе.Читайте такжеКак протестовали сепаратисты в Луганске, Донецке и Славянске

"Цель сценария: Тактическая. Дать возможность России во время встречи в Женеве 17 апреля ставить вопрос о «нелегитимности» украинской власти, которую не воспринимают целые регионы Украины, и которая не контролирует ситуацию в стране. Стратегическая. Задача-минимум – добиться федерализации Украины. Задача-максимум – расколоть Украину и вывести из ее состава дестабилизируемые регионы, провозгласив их «независимыми» квазигосударственными образованиями", - пишет Тымчук.

По заключению группы «Информационное Сопротивление», сценарий присоединения данных регионов к РФ в настоящее время маловероятен.

В дестабилизации ситуацию на востоке Украины задействованы Главное разведовательное управление Генерального штаба вооруженных сил России, которое представлено сетью координаторов на территории Украины и в приграничных районах России. Читайте такжеРоссия отрицает наличие ее агентов на востоке Украины

За последние 2-е суток отмечается широкое подключение координаторов ГРУ, задействованных ранее в осуществлении «крымского сценария», пишет Тымчук.

"Также на территорию Украины заброшены отдельные подразделения ГРУ, инфильтрированные через госграницу через «коридоры», обеспеченные при поддержке украинских экстремистских сил. Их задача – непосредственная помощь экстремистам при захвате объектов в небольших населенных пунктах («зеленые человечки»)", - отмечает эксперт.

По его мнению, особенно должен настораживать тот факт, что на данный момент на аэродромах в приграничных районах России (в основном – Ростовская область) сосредоточено около 240 единиц армейской авиации, в основном – многоцелевые и транспортно-боевые вертолеты. Тымчук считает, что они могут быть использованы для заброски в восточные регионы Украины дополнительных российских подразделений и диверсионно-разведывательных групп. Управляет силами ГРУ – через структурное подразделение ГРУ в Ростове-на-Дону.Читайте такжеДещица требует прекратить деятельность спецслужб РФ на востоке Украины

Кроме этого, на территории Украины действует ФСБ РФ.

"Представлено агентурной сетью, задача которой – широкомасштабная вербовка украинских граждан в восточных регионах. С последующим использованием этих граждан как в отдельных диверсионных операциях, так и в широкомасштабных акциях экстремистов, координируемых ГРУ. Управление силами ФСБ – непосредственно из Москвы", - информирует Тымчук.

В дестабилизации ситуации также участвуют сепаратисты и экстремисты - зарегистрированные и незарегистрированные общественные организации (движения), являющиеся инструментом выполнения приказов, идущих через сеть координаторов ГРУ.Читайте такжеПрезидент Freedom House: Санкции ЕС и США далеки от того, что нужно

Финансируются такие организации по трем основным каналам: средства, идущие из России непосредственно через координаторов; средства, идущие из России через правительство Крыма; местные олигархи, утверждает Тымчук.

"Представители местного населения, не входящие в организации. Это «пушечное мясо», остро необходимое организаторам событий в качестве «массовки». Частично – «идейные» элементы, ненавидящие Украину и симпатизирующие России, но большей частью – принимающие участие за деньги".