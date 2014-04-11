СБУ и пограничники задержали российского диверсанта
08:47, 11 апреля 2014Политика
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Вчера в Черниговской области сотрудники СБУ во взаимодействии с Государственной пограничной службой задержали гражданина России Ч., который пытался на поезде «Полоцк-Симферополь» въехать в Украину и Крым для выполнения диверсионных заданий.
У задержанного изъяли 5 мобильных телефонов и 23 сим-карты
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время личного досмотра у задержанного обнаружено 5 мобильных телефонов, 23 сим-карты, 17 сигнальных ракет и 5 устройств для осуществления пуска этих ракет, 2 военных билета вооруженных сил РФ, 3 фотоаппарата, 11 карт памяти для цифрового фотоаппарата, таблицу позывных радиосвязи.
В блокноте задержанного найдено номер мобильного телефона официального лица ФСБ России - непосредственного координатора диверсанта.
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Во время допроса задержанный признался в выполнении задачи в интересах спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в южных регионах Украины, в частности террор мирного населения.
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