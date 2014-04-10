Десятки сепаратистов с битами заблокировали колонну военных под Донецком

Артиллерийская бригада из Запорожской области прибыла в Донецкую область по распоряжению Минобороны для укрепления южной границы.

На подъезде к месту запланированной дислокации машинам заблокировали дорогу несколько легковушек и десятки людей, вооруженных битами. Военные несколько раз совершали маневры, чтобы избежать блокировки, но злоумышленники с георгиевскими ленточками их все равно настигали и преграждали путь, сообщается в сюжете спецвыпуска ТСН.

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Как отмечается, в настоящее время колонну остановили на Донецкой окружной дороге.

"Подразделение бригады согласно полученного распоряжения старшего командования выдвигалось в район проведения учений. Местные жители, которые оказались негативно настроенными к действиям Вооруженных сил Украины, заблокировали нам маршруты движения, поэтому мы сейчас выдвигаемся в обратном направлении. Пока на данном этапе", - пояснил командир артиллерийской бригады Сергей Брусов.