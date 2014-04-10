В Луганске в захваченном здании СБУ снова готовятся к штурму

В Луганске пророссийские митингующие, захватившие и блокирующие здание Управления Службы безопасности Украины, снова начали подготовку к возможному штурму.

Как передает корреспондент УНИАН, о предстоящем захвате здания собравшихся предупреждают активисты в микрофон. По их информации, штурм здания силовиками намечен на сегодняшний день.

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На территории перед зданием УСБУ в данный момент находится около 200 человек. Слышны традиционные призывы о присоединении региона к России, играет музыка, выступают все желающие. В церкви, которая находится непосредственно в сквере Памяти, часто звонит колокол. Также подвозят и разгружают стеклянные бутылки для «коктейлей Молотова», готовые смеси стоят прикрытые полиэтиленом и пластиковыми стаканами. Со стороны блокпостов на дорогах появились полосы с шипами. На стеклах 3-го этажа здания УСБУ появились отметки в виде красных крестов, по всей видимости, означающие наличие медпункта.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое находится в управлении. Вечером 8 апреля в Службе безопасности заявили, что сепаратисты заминировали здание УСБУ в Луганске и удерживают около 60 заложников.

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По данным СБУ, по состоянию на 04.00 среды, из захваченного здания УСБУ вышли 56 человек без оружия. Переговорный процесс об освобождении здания продолжается.

В то же время 9 апреля в Луганской милиции не подтвердили информацию о том, что здание Управления СБУ в Луганской области заминировано и внутри находятся заложники. Также, по данным милиции, среди пророссийски настроенных активистов, захвативших здание УСБУ, нет граждан Российской Федерации.