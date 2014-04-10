Турчинов: Если сепаратисты сдадут оружие и освободят админздания - их не будут преследовать

И.о. президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил, что готов подписать указ о невозбуждении уголовных дел в отношении людей, которые захватывали здания в восточных областях, если они сдадут оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил в своем выступлении в парламенте.

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“Если люди складывают оружие и освобождают административные здания, нам не нужно принимать законы об амнистии, мы гарантируем, что не будет никаких уголовных расследований в отношении людей, которые сложат оружие и покинут помещение”, - сказал он.

Турчинов сказал, что готов оформить это заявление указом президента.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

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6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодые люди с пророссийскими лозунгами осуществили попытки захватить органы государственной власти. Они требуют «федерализации» Украины и даже присоединения к России.

Донецкая ОГА и УСБУ в Луганске – до сих пор в руках сепаратистов.

9 апреля фракция Партии регионов подготовила законопроект об амнистии протестующих на востоке Украины.