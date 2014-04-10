Турчинов: Если сепаратисты сдадут оружие и освободят админздания - их не будут преследовать

10:56, 10 апреля 2014
Политика
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Турчинов готов подписать указ о невозбуждении дел против людей, которые захватывали помещения на востоке Украины, если они сложат оружие.

Турчинов пообіцяв сепаратистам не відкривати проти них справи, якщо вони здадуть зброю

И.о. президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил, что готов подписать указ о невозбуждении уголовных дел в отношении людей, которые захватывали здания в восточных областях, если они сдадут оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил в своем выступлении в парламенте.

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“Если люди складывают оружие и освобождают административные здания, нам не нужно принимать законы об амнистии, мы гарантируем, что не будет никаких уголовных расследований в отношении людей, которые сложат оружие и покинут помещение”, - сказал он.

Турчинов сказал, что готов оформить это заявление указом президента.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

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6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодые люди с пророссийскими лозунгами осуществили попытки захватить органы государственной власти. Они требуют «федерализации» Украины и даже присоединения к России.

Донецкая ОГА и УСБУ в Луганске – до сих пор в руках сепаратистов.

9 апреля фракция Партии регионов подготовила законопроект об амнистии протестующих на востоке Украины.

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