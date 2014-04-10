МИД предупреждает о возможных провокациях россиян при переезде 80-ти украинских военных из Крыма

«С целью предотвращения возможных попыток оккупационных сил в Автономной Республике Крым устроить тщательный уход, провокации или изъятия имущества украинских военнослужащих при переезде на материковую часть Украины, обращаемся к представителям СМИ, миссии наблюдения ОБСЕ с просьбой прибыть до указанного пункта пропуска для осуществления мониторинга ситуации непосредственно на месте», - говорится в сообщении ведомства, передает Радио "Свобода".Читайте такжеРоссияне создадут три КПП на границе Крыма с Украиной

Напомним, в четверг около 9 утра запланирован переезд на материковую Украину группы украинских военных и членов их семей (около 80 человек) через пункт пропуска Чонгар, что в Геническом районе Херсонской области.

Военные будут ехать 30-ю автомобилями и в двух автобусах, отметили в МИД.

По состоянию на начало апреля этого года территорию Крыма с момента его аннексии Россией покинули более 2,2 тысяч военнослужащих, верных присяге Украины.