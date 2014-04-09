В Харькове в суд привезли первую группу сепаратистов, захватывавших ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, в Киевский райсуд Харькова привезли первых восемь задержанных.

Сейчас проходят судебные заседания, на которых каждому отдельно избирается мера пресечения.

Перед входом на территорию суда продолжается пикет. Около 100 человек требуют, по их словам, открытого, честного и справедливого судебного заседания и освобождения задержанных.

Читайте такжеВ Харькове сепаратисты пикетируют суд, где выберут меру пресечения для пророссийских активистов

Как сообщал УНИАН, ночью 8 апреля пророссийские активисты захватили здание Харьковской ОГА. Утром 8 апреля спецподразделение Национальной гвардии Украины разблокировало здание ОГА. Во время спецоперации были задержаны 65 человек, у них было изъято боевое и травматическое оружие, а также 6 ящиков с «коктейлями Молотова».

Всем задержанным во время разблокирования здания облгосадминистрации вручили письменные подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).