В Симферополе художники нарисовали граффити «Крым – Украина!»

На длинном бетонном заборе, который ограждает железнодорожные пути в жилых кварталах города, в одну из последних ночей неизвестный художник нарисовал панно «Крым – Украина!», использовав для этого цвета украинского флага, сообщает Крым.реалии.

Новая работа вызвала большой интерес – проходящие мимо люди фотографируются на ее фоне, а машинисты поездов дают протяжные гудки – «Слава Украине!».

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Эта площадка, которую посвященные горожане между собой называют «Стена свободных художников Крыма», существует уже несколько десятилетий. Она оказалась идеальным местом для городских граффити.

Крымские художники давно используют ее для размещения актуальных работ – здесь «полотна» и на бытовые темы, и реже на социально-политические. Стену несколько раз закрашивали, но она все время заполняется новыми рисунками…

«Горсовет Симферополя пытался несколько раз бороться с «порчей городского пейзажа», однако безуспешно», – говорит знакомый художник-граффитчик, работающий под ником «Шарик».

Его, которого по примеру известного британского коллеги называют «Крымским Бэнкси», и прославившийся рисунками на политические и общественные темы. «Для этого организовывали и городские конкурсы граффитчиков, и ловили нас, и обещали наказывать, но здания все равно разрисовывают, хотя осмысленных рисунков, имеющих действительно социальное значение, довольно мало».