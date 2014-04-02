Крым получил российские почтовые индексы

Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства связи РФ (Россвязь).

«Так, например, индекс Симферополя изменился с 95000 на 295000, Керченский почтамт получил индекс 298339, а для отправки корреспонденции на почтамт Ялты следует указать индекс 298699», - отмечается в сообщении.

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Для тех, кто проживает в Севастополе, набор индексов также начинается с двойки. «Например, для отделения почтовой связи Севастополь-1 новый индекс - 299001», - отмечает Россвязь.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» с 31 марта начало пересылать почтовые отправления в Крым по международным тарифам, установленным для отправки в Российской Федерации.