Во Львове взяли штурмом прокуратуру

Правоохранители, которые стояли на входе, не смогли остановить желание львовян попасть на "прием" к Владимиру Гураль - несколько десятков активистов сняли с петель двери и все-таки зашли внутрь, сообщает 24 канал.

Хотя у прокурора приемный день, на рабочем месте его не оказалось. Подчиненные объяснили: Владимир Гураль снова в командировке.