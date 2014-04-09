Во Львове взяли штурмом прокуратуру
03:22, 09 апреля 2014Политика
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Добиваясь отставки новоназначенного прокурора, общественные активисты во Львове штурмовали областную прокуратуру.
Во Львове взяли штурмом прокуратуру / galinfo.com.ua
Правоохранители, которые стояли на входе, не смогли остановить желание львовян попасть на "прием" к Владимиру Гураль - несколько десятков активистов сняли с петель двери и все-таки зашли внутрь, сообщает 24 канал.
Хотя у прокурора приемный день, на рабочем месте его не оказалось. Подчиненные объяснили: Владимир Гураль снова в командировке.
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