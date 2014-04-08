Россия почти согласилась отдать Украине несколько кораблей

Об этом в эфире ГромадськогоТБ рассказал глава медиа-центра Минобороны Украины Владислав Селезнев.

"Известно, что в результате переговоров достигнута договоренность о передаче нескольких кораблей, которые заблокированы в бухте Донузлава", - сказал он, пишет «Украинская правда».

"Возможно будут переданы корабли "Кировоград", называют корвет "Винница" и еще несколько кораблей. В ближайшее время они будут переданы украинской стороне. С технической стороны не готов говорить, потому что вы же знаете, что бухта до сих пор заблокирована затопленными кораблями", - сказал Селезнев.

Он добавил, что переговорщики прилагают максимум усилий, чтобы вернуть остальные украинских кораблей.

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Немного погодя Селезнев рассказал, что речь идет также о корабле "Херсон", "Феодосия" и "Ковель".

"Предварительно речь идет о 10 апреля", - добавил он.

Перед тем сообщалось, что ЧФ России собирается оставить себе около 30 захопленіх кораблей, а остальные утилизирует.