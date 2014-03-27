ЧФ России заберет себе больше 30 украинских кораблей, остальные утилизирует
17:56, 27 марта 2014Политика
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Более 30 боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морских сил Украины (ВМСУ) пополнят боевой состав Черноморского флота (ЧФ) России, но только после проверки их технического состояния
Украинские корабли войдут в ЧФ РФ
«Автоматического включения кораблей, которые ранее ходили под украинским флагом, в боевой состав Черноморского флота не будет, нужно провести техническое освидетельствование кораблей и определить, какие корабли останутся в составе флота, а какие подлежат утилизации», - сообщил РИА Новости в четверг источник в штабе ЧФ.
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По его словам, определять техническую готовность кораблей и судов будут специалисты ВМФ России и судоремонтных предприятий Черноморского флота.
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