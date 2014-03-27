ЧФ России заберет себе больше 30 украинских кораблей, остальные утилизирует

17:56, 27 марта 2014
Политика
5 0

Более 30 боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морских сил Украины (ВМСУ) пополнят боевой состав Черноморского флота (ЧФ) России, но только после проверки их технического состояния

флот

«Автоматического включения кораблей, которые ранее ходили под украинским флагом, в боевой состав Черноморского флота не будет, нужно провести техническое освидетельствование кораблей и определить, какие корабли останутся в составе флота, а какие подлежат утилизации», - сообщил РИА Новости в четверг источник в штабе ЧФ.

Читайте такжеПерспектива Крыма - проклятая территория, где нормы права не действуют

По его словам, определять техническую готовность кораблей и судов будут специалисты ВМФ России и судоремонтных предприятий Черноморского флота.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter