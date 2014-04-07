Сепаратисты подожгли Харьковскую обладминистрацию
23:33, 07 апреля 2014Политика
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Участники пророссийского митинга, которых милиционеры вытеснили из фойе ХОГА на улицу забросали администрацию камнями, петардами и подожгли покрышки у входа в здание.
Пожар на первом этаже Харьковской ОГА
Слышны взрывы свето-шумовых гранат. По словам митингующих, в ХОГА – полтавская милиция, которая начала активно оказывать сопротивление.
Кроме того сепаратисты забросали здание коктейлями Молотова, в результате чего возник пожар в двух помещениях первого этажа здания ХОГА.
Огонь пытаются погасить изнутри, поскольку протестующие не дают пожарным машинами проехать к месту происшествия.
Пожар удалось погасить. Погас и костер из покрышек.
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