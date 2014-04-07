Сепаратисты подожгли Харьковскую обладминистрацию

Слышны взрывы свето-шумовых гранат. По словам митингующих, в ХОГА – полтавская милиция, которая начала активно оказывать сопротивление.

Кроме того сепаратисты забросали здание коктейлями Молотова, в результате чего возник пожар в двух помещениях первого этажа здания ХОГА.

Огонь пытаются погасить изнутри, поскольку протестующие не дают пожарным машинами проехать к месту происшествия.

Пожар удалось погасить. Погас и костер из покрышек.