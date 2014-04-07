Сепаратисты подожгли Харьковскую обладминистрацию

23:33, 07 апреля 2014
Политика
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Участники пророссийского митинга, которых милиционеры вытеснили из фойе  ХОГА на улицу забросали администрацию камнями, петардами и подожгли покрышки у входа в здание.

Харьков ОГА штурм

Слышны взрывы свето-шумовых гранат. По словам митингующих, в ХОГА – полтавская милиция, которая начала активно оказывать сопротивление.

Кроме того сепаратисты забросали здание коктейлями Молотова, в результате чего возник пожар в двух помещениях первого этажа здания ХОГА. 

Огонь пытаются погасить изнутри, поскольку протестующие не дают пожарным машинами проехать к месту происшествия.

Пожар удалось погасить. Погас и костер из покрышек.

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