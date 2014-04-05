На материковую часть из Крыма прибыли полторы тысячи военнослужащих с семьями

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Среди них - 552 офицера, 924 военнослужащих рядового и сержантского состава, 103 курсанта, 2 работника ВСУ, 180 членов семей и 57 детей, - отмечается в сообщении.

На сборных пунктах зарегистрированы 1686 человек, из них 1535 военнослужащих, двое работников и 149 членов семей.

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Кроме того, из АР Крым выведены 140 единиц вооружения и военной техники (41 танк, 82 единицы автомобильной техники, 17 прицепов).

Пункты сбора и регистрации военнослужащих, прибывающих из АР Крым развернуты на фондах воинских частей Киева, Винницы, Одессы, Очакова и Николаева.