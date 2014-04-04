Геращенко: Украинская армия нуждается не только в увеличении расходов на содержание и вооружение

Об этом заявила народный депутат от партии «УДАР» Ирина Геращенко во время торжественной встречи общины Черкасс с командой легендарного тральщика «Черкассы».

Политик считает, что именно на таких примерах, который продемонстрировала команда ”Черкасс”, до последнего защищая в Донузлаве свой корабль, украинский флаг, верность присяге, сегодня нужно воспитывать украинскую армию. Геращенко предложила новой черкасской власти присвоить всему коллективу тральщика звание ”Почетный гражданин Черкасс”.

Депутат отметила, что, к сожалению, есть и другие примеры, когда солдаты и офицеры оказались неготовыми противостоять оккупанту, «и это свидетельствует не только о системном уничтожении украинской армии предыдущей властью, но и о серьезных внутренних проблемах».

По ее мнению, последние события в Крыму заставили общество и власть обратить внимание на проблемы армии и ее потребности.

«Очевидно, это будет способствовать проведению соответствующих коренных реформ», - убеждена Геращенко.

Она заявила, что новая власть осознает ответственность за проведение такой реформы и формирование новой военной доктрины.