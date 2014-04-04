Полторы тысячи украинцев с западным образованием готовы бесплатно работать в Кабмине - СМИ

Они стремятся бороться с коррупцией и бюрократией и поднимать страну на ноги, но власти это не нужно.

Лишь несколько министерств нового Кабмина согласились принять на фактически бесплатную работу высококвалифицированных специалистов. Это Министерство образования Сергея Квита и Министерство экономики Павла Шереметы, по информации Фокус сообщает ТСН.

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На сегодня уже 1,5 тысячи специалистов с дипломами Гарварда, Оксфорда, Колумбийского и других ведущих мировых университетов выразили готовность бесплатно работать на благо Украины.

Они готовы отказываться от тысяч долларов зарплаты, чтобы побороть коррупцию в стране. Но это никому не нужно. "Для многих из нас это продолжение Майдана", - объясняют специалисты свое решение работать в госорганах.

Но пока власти только на словах поддерживает инициативу квалифицированных украинцев. В реальности коррумпированная и бюрократическая система не хочет пользоваться услугами украинцев, которые воспитаны в условиях отсутствия коррупции и считают ее позорной.

Исключения: Минэкономики, МОН и МВД. Ведомство Шереметы ищет специалистов ИТ-сферы и дерегуляции, Квит активно сотрудничает с юристами с западным образованием, чтобы цивилизованно и быстро побороть коррупцию в образовании. Также МВД Авакова зовет квалифицированных юристов. Другие министерства отмалчиваются и игнорируют людей, которые могут бороться с коррупцией.

Вместе с тем, украинская система настолько бюрократизированная и закостенела, что побороть ее людям даже с западным образованием будет очень непросто. Здесь они столкнутся с человеческим фактором, - старые чиновники будут противодействовать, - и с тем, что система будет ставить им палки в колеса, пишет издание.