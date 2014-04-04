Завтра состоится заседание правительства

Об этом заявил Арсений Яценюк во время встречи с промышленниками и предпринимателями.

В субботу, 5 апреля, состоится заседание Кабинета министров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил во время встречи с промышленниками и предпринимателями. Читайте такжеЯценюк: новая цена на российский газ - политическая ”Мы завтра будем проводить заседание правительства”, - сказал Яценюк.

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