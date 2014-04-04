Завтра состоится заседание правительства
12:48, 04 апреля 2014Политика
3 0
Об этом заявил Арсений Яценюк во время встречи с промышленниками и предпринимателями.
Завтра состоится заседание правительства
В субботу, 5 апреля, состоится заседание Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил во время встречи с промышленниками и предпринимателями.
Читайте такжеЯценюк: новая цена на российский газ - политическая
”Мы завтра будем проводить заседание правительства”, - сказал Яценюк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter