The Washington Post: Пророссийские настроения на Востоке Украины падают

Об этом говорится в статье The Washington Post, которую цитирует Эспрессо ТВ.

"В планы нового губернатора Донецкой области, миллиардера, не входит позволить Москве провести еще одну аннексию по крымским образцом здесь, на Восточной Украине, где добывается уголь и производится сталь", - пишет корреспондент The Washington Post Кэти Лэлли.

Сергей Тарута, сталелитейный магнат, назначенный киевским правительством лишь месяц назад, намерен удержать эту русскоязычную область за Украиной, наведя порядок и улучшив жизнь людей, говорится в статье.

Читайте такжеТарута поддерживает предложение Яценюка о ликвидации облгосадминистрацийТарута уволил милиционеров и представителей служб безопасности, которые не смогли предотвратить штурма пророссийской толпой правительственных зданий 16 марта, сообщает журналистка. Павел Губарев, сторонник России, который объявил себя "народным губернатором", был арестован и отправлен в Киев для расследования.

"Людей беспокоит только одно, - заявил Тарута, - их жизнь ухудшилась по вине бывшей власти. Если мы покажем, что можем обеспечить им помощь и поддержку, мы разрядим обстановку. Через три-четыре месяца наступит время поговорить о финансовой реформе в Украине".

Кое-кто с подозрением относится к Таруте, потому что он олигарх, который создал состояние в 1990-е, пишет Кэти Лэлли. Другие утверждают, что его назначение - правильный шаг киевского правительства.

"Назначение Таруты было одним из их разумных шагов", - считает Алексей Рябчин, который имеет докторскую степень по международной экономике и вернулся после обучения за границей на родину. По его мнению, Тарута и другие бизнесмены заинтересованы в том, чтобы защитить локальные капиталовложения от российского захвата.

Читайте такжеДонецкий губернатор развеял миф о том, что Донбасс кормит Украину"Он антикризисный менеджер. Я считаю, что он уйдет с поста, когда наступит время", - говорит Рябчин.

"58-летний Тарута и его брат, строительный олигарх, вырыли траншею вдоль границы между Россией и Донецкой областью, которая протянулась на 90 миль, чтобы противостоять вторжению", - сообщает издание.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий утверждает, что сотни россиян с подозрительными намерениями останавливают на границе ежедневно.

Недавно проведенный опрос показал, что 75% респондентов в Донецке поддерживают единство Украины, говорит журналист издания "Новости Донбасса" Алексей Мацука, и только 10% высказались за присоединение к России, что является резким изменением по сравнению с 33% еще несколько недель назад.

"Губернатор опубликовал план из восьми пунктов, направленный на улучшение инвестиционного климата и борьбу с коррупцией", - отмечает Кэти Лэлли.

Тарута отдал первую зарплату на помощь созданию канала общественного телевидения, что расширяет доступ к объективной информации. Губернаторская зарплата составляет 500 долларов в месяц, но это вызывает улыбку Таруты не потому, что он находится на 16-м месте в списке украинских богачей. "Как может человек, который должен принимать решения, касающиеся сотен миллионов долларов, зарабатывать 500 долларов в месяц?" - спрашивает он.

Тарута настаивает, что он способен вывести регион из коррупции и неспособности, засилье пустых обещаний.

"Моя команда начала реформы, которые никогда не были успешными в истории Украины. Но мы сделаем это быстро. Мы знаем, как это сделать, и мы это сделаем", - заявил он.