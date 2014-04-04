Разговор послов РФ: Крым забрали, впереди - Аляска

Видео выложено в аккаунте Michael Berkan на YouTube 30 марта, передает 5 канал.

Во время разговора Чубаров приветствует Бахарева с тем, что "его страна (Зимбабве) обнаружила очень правильное понимание ситуации с Украиной".

На это Бахарев спрашивает Чубарова, почему Эритрея воздержалась.

"Странно, что они дали слабину", - говорит Бахарев. Он пожаловался, что Малави не согласилась с его позицией и поддержала резолюцию по Украине.

Читайте такжеГенассамблея ООН не признала референдум в Крыму и его аннексию

На это Чубаров ответил, что он еще "достанет их, и заставит признать Абхазию и Южную Осетию".

Чубаров также добавляет: "У меня сейчас простая задача. Общаться с послами ЕС только в одном ключе - "Мужики, Крым забрали, но это еще не вечер. Впереди мы забираем вашу Каталонию, Венецию, а также Шотландию с Аляской. На этом этапе и успокоимся".

Далее послы шутят, что Россия не успокоится, пока не займет ряд стран.

(осторожно, нецензурная лексика)

Напомним, что во время Генассамблеи ООН, которая состоялась 27 марта в Нью-Йорке 100 стран поддержали резолюцию, которая осуждает действия России и аннексию Крыма. Среди стран, которые проголосовали против - Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве, Венесуэла.