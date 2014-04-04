Разговор послов РФ: Крым забрали, впереди - Аляска
В интернете появилась запись телефонного разговора посла России в Зимбабве и Малави Сергея Бахарева с послом РФ в Эритрее Игорем Чубаровым, которые обсуждают результат голосования в ООН по ситуации в Украине.
Видео выложено в аккаунте Michael Berkan на YouTube 30 марта, передает 5 канал.
Во время разговора Чубаров приветствует Бахарева с тем, что "его страна (Зимбабве) обнаружила очень правильное понимание ситуации с Украиной".
На это Бахарев спрашивает Чубарова, почему Эритрея воздержалась.
"Странно, что они дали слабину", - говорит Бахарев. Он пожаловался, что Малави не согласилась с его позицией и поддержала резолюцию по Украине.
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На это Чубаров ответил, что он еще "достанет их, и заставит признать Абхазию и Южную Осетию".
Чубаров также добавляет: "У меня сейчас простая задача. Общаться с послами ЕС только в одном ключе - "Мужики, Крым забрали, но это еще не вечер. Впереди мы забираем вашу Каталонию, Венецию, а также Шотландию с Аляской. На этом этапе и успокоимся".
Далее послы шутят, что Россия не успокоится, пока не займет ряд стран.
(осторожно, нецензурная лексика)