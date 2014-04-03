США направляют в Черное море еще один эсминец

Об этом сообщает издание NBC News, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников ВМС США.

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Издание отмечает, что направление эсминца - "это жест для союзников США как знак преданности и поддержки этих стран".

В марте США направляли в Черное море эсминец USS Truxton, он отбыл из акватории 21 марта.