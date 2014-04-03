Крым приведет к падению Путина, как Афганистан привел к падению советского режима - Турчинов
01:41, 03 апреля 2014Политика
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И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов убежден, что ситуация с Крымом приведет к «падению режима Путина».
ПутинТурчинов убежден, что ситуация с Крымом приведет к «падение режима Путина» / thekievtimes.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live».
«Крым - это не будет полуостров отдыха российских военных. Это будет страшная проблема для России, которая сегодня уже есть в международной изоляции», - сказал Турчинов.
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Так, ситуация с Крымом, по его мнению, «приведет, как в свое время Афганистан привел к падению режима Российской империи, - так же Крым приведет к падению режима Путина».
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