Крым приведет к падению Путина, как Афганистан привел к падению советского режима - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live».

«Крым - это не будет полуостров отдыха российских военных. Это будет страшная проблема для России, которая сегодня уже есть в международной изоляции», - сказал Турчинов.

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Так, ситуация с Крымом, по его мнению, «приведет, как в свое время Афганистан привел к падению режима Российской империи, - так же Крым приведет к падению режима Путина».