СБУ объявила крымского вице-премьера Темиргалиева в розыск

Об этом сообщается на сайте МВД Украины в разделе списка лиц, скрывающихся от органов власти.

Темиргалиев объявлен в розыск согласно "постановлению суда о разрешении на задержание с целью привода".Читайте такжеНелегитимную прокуроршу Крыма объявили в розыск

Как сообщал УНИАН, ранее были объявлены в розыск самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов и председатель распущенного парламентом Верховного Совета Крыма Владимир Константинов.