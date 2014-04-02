СБУ объявила крымского вице-премьера Темиргалиева в розыск
17:55, 02 апреля 2014Политика
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Следственное управление Службы безопасности Украины объявило в розыск первого вице-премьера самопровозглашенной Республики Крым Рустама Темиргалиева по подозрению в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя.
СБУ объявила крымского вице-премьера Теміргалієва в розыск/ 15minut.org
Об этом сообщается на сайте МВД Украины в разделе списка лиц, скрывающихся от органов власти.
Темиргалиев объявлен в розыск согласно "постановлению суда о разрешении на задержание с целью привода".Читайте такжеНелегитимную прокуроршу Крыма объявили в розыск
Как сообщал УНИАН, ранее были объявлены в розыск самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов и председатель распущенного парламентом Верховного Совета Крыма Владимир Константинов.
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