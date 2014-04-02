Керри: Войсками на границе Россия запугивает Украину
Госсекретарь США Джон Керри назвал присутствие российских войск на границе с Украиной элементом запугивания.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы отрицаем любые идеи, что в российских усилиях по аннексии Крыма есть какая-то законность. Есть вызов – мы все стоим перед этим вызовом тактики запугивания, в частности, размещением беспрецедентного количества вооруженных сил вокруг украинских границ», – сказал Керри.
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Госсекретарь отметил, что успехи украинской демократии и экономики будут лучшим ответом на запугивание со стороны России.
По словам Керри, США и союзники по НАТО поддержат Украину на пути к успеху.
Он уточнил, что поддержка состоит из помощи от МВФ, «нашей двусторонней и многосторонней помощи, мониторинговой миссии ОБСЕ, свободных, справедливых конституционных выборов, конституционной реформы, борьбы с коррупцией».