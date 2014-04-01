Сегодня ЕС представит новую политику соседства с Украиной
07:15, 01 апреля 2014Политика
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Сегодня министры иностранных дел Германии, Франции и Польши представят новую политику соседства с Украиной и другими странами.
Как сообщает немецкая пресса, Евросоюз не будет ставить восточных соседей перед выбором - Европа или Россия, - говорится в сюжете ТСН.Ніч.
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В ЕС считают, что именно перед такой дилеммой оказалась Украина перед подписанием соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году на саммите в Вильнюсе.
О сотрудничестве с Украиной министры расскажут в городе Ваймар. А вчера они уже встретились в Берлине, где обсудили среди прочего и предложение России превратить Украину в федерацию.
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