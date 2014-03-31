Донецкий облсовет требует проведения местных референдумов и второй государственный язык

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении облсовета к Верховной Раде Украины, размещенном сегодня на официальном сайте Донецкого облсовета.

«Консолидация совместных усилий конструктивных сил общества, направленных на достижение политической стабильности, сохранение гражданского мира и согласия возможна только через принятие Верховной Радой Украины новой редакции Конституции Украины и ряда первоочередных законов», - говорится в обращении.

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Депутаты Донецкого облсовета требуют «немедленно возобновить работу Конституционной Ассамблеи… и разработку новой редакции Конституции Украины, которая гарантирует: децентрализацию власти путем расширения полномочий и ответственности местного самоуправления за состояние дел в регионе; создание исполнительных органов областных и районных советов; создание (до проведения парламентских выборов) двухпалатного парламента, в котором верхняя палата будет выражать интересы регионов, а ее члены будут наделены правом законодательной инициативы».

По поводу языкового вопроса в обращении говорится, что, «учитывая исторические, национальные, культурные традиции населения Донецкой области, принимая во внимание, что русский язык является языком общения населения региона и признан Законом Украины «Об основах государственной языковой политики в Украине» региональным (согласно статистическим данным, русский язык считают родным 74,9% всего населения региона, а украинский 24,1%), осознавая, что утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства согласно ст. 3 Конституции Украины, поддерживая требования жителей Донецкой области, требуем предоставить русскому языку статус второго государственного языка путем внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины».

В обращении отмечается, что «предметом местного референдума может быть любой вопрос, отнесенный Конституцией Украины, Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» и другими законами к ведению местного самоуправления»

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Но, депутаты констатируют, что «вместе с тем, на сегодняшний день закон, который определяет организацию и порядок проведения местного референдума, отсутствует, поскольку Закон Украины "О всеукраинском и местных референдумах" утратил силу в соответствии с пунктом 4 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О всеукраинском референдуме" от 6 ноября 2012 года № 5475, что делает невозможным реализацию конституционного права граждан на участие в местных референдумах».

«Поэтому подготовка и проведение местных референдумов на территории Украины возможна только после принятия Верховной Радой Украины соответствующего закона... На основании изложенного предлагаем Верховной Раде Украины срочно рассмотреть вопрос относительно принятия Закона Украины «О местном референдуме», взяв за основу законопроект (реестр. № 0867 от 12.12.2012), после проведения его широкого обсуждения и доработки», - подчеркнуто в обращении к украинским парламентариям.