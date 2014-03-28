Украинской власти удалось удержать ситуацию в стране - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы «Шустер LIVE» на Первом Национальном.

«Нашей задаче было не допустить российские войска на континентальную территорию Украины. Российская власть и российская армия ждала, что мы поддадимся на провокацию»,- отметил Яценюк.

Он рассказал, что на пятый день на должности премьера ему «принесли бумагу с соответствующим грифом, что с направления Чернигова на Киев летит 12 российских вертолетов последней модификации, боевые вертолеты, и начинается военная операция по захвату Украины и захвату органов государственной власти в Киеве».

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«Каким бы ты ни был, но не реагировать на эту информацию невозможно. Они ждали, что мы будем давать ответ, что мы неадекватно себя проявим, а они этим воспользуются, как они воспользовались по отношению к Грузии в 2008 году. Но мы удержали ситуацию, не отреагировали на их провокации и не дали им повод, чтобы пересечь границу Украину. Они были готовы к этому, и они готовы к этому сегодня», - отметил Яценюк.

«Тогда мы правильно просчитали Россию, они ожидали, что мы введем военное положение, что начнется паника, и они поедут защищать права русскоязычных граждан», - подчеркнул премьер.