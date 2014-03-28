Партия регионов выгонит Азарова и Клюева

Об этом заявил заместитель главы партии Борис Колесников, сообщает корреспондент ТСН.

Также, по его словам, партбилета лишат Александра Клименко, Андрея Клюева, Сергея Арбузова и Эдуарда Ставицкого.

Напомним, что сегодня в своем обращении об исключении из рядов партии попросил Виктор Янукович.