Партия регионов выгонит Азарова и Клюева

14:55, 28 марта 2014
Политика
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Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова исключат из состава Партии регионов за завтрашнем съезде, если он не подаст заявление о выходе из партии самостоятельно.

Азарова виженуть з ПР / REUTERS

Об этом заявил заместитель главы партии Борис Колесников, сообщает корреспондент ТСН.

Также, по его словам, партбилета лишат Александра Клименко, Андрея Клюева, Сергея Арбузова и Эдуарда Ставицкого.

Напомним, что сегодня в своем обращении об исключении из рядов партии попросил Виктор Янукович.

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