Партия регионов выгонит Азарова и Клюева
14:55, 28 марта 2014Политика
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Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова исключат из состава Партии регионов за завтрашнем съезде, если он не подаст заявление о выходе из партии самостоятельно.
Азарова выгонят с ПР / REUTERS
Об этом заявил заместитель главы партии Борис Колесников, сообщает корреспондент ТСН.
Также, по его словам, партбилета лишат Александра Клименко, Андрея Клюева, Сергея Арбузова и Эдуарда Ставицкого.
Напомним, что сегодня в своем обращении об исключении из рядов партии попросил Виктор Янукович.
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